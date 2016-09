MGM 01:20 bis 03:15 Erotikfilm Nahaufnahme GB 1975 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Boy Wonder (Richard Dreyfuss) war einst ein berühmter Stummfilmregisseur. Nun, zu Beginn des Tonfilms, hält er sich mit billigen Pornos über Wasser. Eines Tages schauen sein Produzent und dessen Freundin Cathy (Jessica Harper) zu Dreharbeiten vorbei. Als die Darstellerin (Veronica Cartwright) an einer Überdosis stirbt, übernimmt Cathy glatt deren Part. - Schillernder Blick hinter die Kulissen Hollywoods, mit beißendem Humor und voller Zynismus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dreyfuss ("Boy Wonder") Jessica Harper (Cathy) Bob Hoskins ("Big Mac") Veronica Cartwright (Harlene) Stephen Davies (Rex) Originaltitel: Inserts Regie: John Byrum Drehbuch: John Byrum Kamera: Denys N. Coop Musik: Jessica Harper Altersempfehlung: ab 18