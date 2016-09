MGM 23:35 bis 00:25 Serien Die Glorreichen Sieben Nur ein Tag im Westen USA 1998 Stereo Merken Ein mächtiger Viehrancher versucht, die Stadt in seine Hand zu bekommen und das Gesetz mit Füßen zu treten, bis schließlich der schon in die Jahre gekommene Richter Orin Travis eintrifft, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Seine Schwiegertochter Mary Travis, die die örtliche Zeitung betreibt, wendet sich an Chris Larabee und seine Männer, damit sie den Richter unterstützen. Schritt für Schritt gelingt es den Männern, den gierigen Rancher in die Schranken zu weisen. - Teil 3 der TV-Serie, die auf dem gleichnamigen Westernklassiker von John Sturges basiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Chris Larabee) Eric Close (Vin Tanner) Andrew Kavovit (John "J.D." Dunne) Anthony Starke (Ezra Standish) Dale Midkiff (Buck Wilmington) Rick Worthy (Nathan Jackson) Ron Perlman (Josiah Sanchez) Originaltitel: The Magnificent Seven Regie: Peter Markle Drehbuch: Pen Densham, John Watson, Josef Anderson Altersempfehlung: ab 12

