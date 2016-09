MGM 18:45 bis 20:15 Serien Die Glorreichen Sieben Das Seminolendorf USA 1998 Stereo Merken Nach dem Bürgerkrieg ist Chris Larabee auf der Suche nach den Mördern seiner Familie. Marodierende Banden ehemaliger Soldaten und allerhand Gesindel ziehen durch das Land. Colonel Anderson und seine Bande bedrohen eine Siedlung der Seminolen: Sie fordern Gold. Chris, der dem Häuptling helfen will, schart eine kleine Truppe von sechs Männern um sich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Chris Larabee) Eric Close (Vin Tanner) Andrew Kavovit (John "J.D." Dunne) Anthony Starke (Ezra Standish) Dale Midkiff (Buck Wilmington) Rick Worthy (Nathan Jackson) Ron Perlman (Josiah Sanchez) Originaltitel: The Magnificent Seven Regie: Geoff Murphy Drehbuch: Pen Densham, John Watson, Frank Q. Dobbs, Chris Black Altersempfehlung: ab 12