MGM 17:10 bis 18:30 Thriller Trapped - In der Falle F 2014 Stereo 16:9 HDTV Eine französische Patrouille gerät in Afghanistan in einen tödlichen Hinterhalt der Taliban und wird fast vollständig aufgerieben. Die beiden einzigen Überlebenden, der eigenwillige Sergeant Denis Quillard und der stoische Soldat Murat, können zwar entkommen. Doch Murat wird bald von einem Scharfschützen erwischt und Denis ist allein auf sich gestellt. Auf seiner Flucht entdeckt er einen verlassenen, voll beladenen Laster mit Heroin. Sein Problem: eine alte russische Landmine, auf der er steht - ein Schritt und es ist aus. Schauspieler: Pascal Elbé (Denis Quilliard) Laurent Lucas (Yannick Murat) Caroline Bal (Caroline Fresney) Arnaud Henriet (Eric Pastres) Jeremie Galan (Marc / Junior / Martinez) Patrick Gimenez (Hénoque) Othman Younouss (Afzal) Originaltitel: Piégé Regie: Yannick Saillet Drehbuch: Vincent Crouzet, Jeremie Galan, Patrick Gimenez, Yannick Saillet Kamera: Raymond Dumas Altersempfehlung: ab 12