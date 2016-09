Brooklyn in den 40ern: In der Familie des kleinen Joe dreht sich alles nur ums Radio. Der Vater hört Sportberichte, Tante Bea (Diane Wiest) sucht einen Mann und übt am Radio die neuesten Tanzschritte. Das gesamte Denken und Handeln der Familie wird durch den Kasten beeinflusst. - Woody Allens Hommage an die gute alte Zeit des Radios. In Google-Kalender eintragen