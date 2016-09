Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Ist Leyton schuldig? USA 1963 Merken Hoss findet den Pelzjäger Jim Leyton verwundet in den Bergen. Auf der Ponderosa pflegt man den Mann gesund, der vom Sheriff des Mordes angeklagt wird. Leyton, dem sich Hoss bald freundschaftlich verbunden fühlt, beteuert seine Unschuld. Doch er vertraut dem Sheriff nicht - und flieht von der Ponderosa. Nun wird er erst recht verdächtigt. Hoss reitet Leyton nach. Es kommt zu einem Kampf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Slim Pickens (Jim Leyton) John Milford (Cal Stacy) Judson Pratt (Jeb Nelson) Originaltitel: Bonanza Regie: Donald McDougall Drehbuch: Arnold Belgard, David Dortort Kamera: Haskell B. Boggs, Haskell Boggs Musik: David Rose