Sky Nostalgie 13:20 bis 14:15 Serien High Chaparral Ungleiche Brüder USA 1968 Merken Sam Butler kehrt an den Ort seiner Jugend zurück. Er will die Ermordung seiner Tochter rächen. Schuld an ihrem Tod ist sein Stiefbruder Tom Lynch. In San Felipe kommt es zum Showdown zwischen den ungleichen Brüdern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Slade (Big John Cannon) Leif Erickson (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Jeff Pomerantz (Tom Lynch) Don Collier (Sam Butler) Ted Markland (Reno) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Originaltitel: The High Chaparral Regie: David Dartart, Kent McCray, William F. Claxton, Buck Houghton Drehbuch: Gene McCarr Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman, David Rose Altersempfehlung: ab 12

