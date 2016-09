Sky Nostalgie 09:35 bis 11:25 Actionfilm Todesgrüße aus Shanghai HK 1972 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kung-Fu-Fighter Chen (Bruce Lee) kehrt an seine ehemalige Schule in Shanghai zurück - und erfährt, dass sein Lehrmeister tot ist. Seine Nachforschungen über den ungeklärten Tod bringen ihn auf die Spur einer rivalisierenden japanischen Kampfschule, die einen geheimen Drogenhandel betreibt und unter deren Mitgliedern Chen die Mörder vermutet. Der virtuose Kämpfer wagt sich allein zu den Japanern, um seinen Meister zu rächen. - Harter Martial-Arts-Klassiker mit Bruce Lee auf dem Höhepunkt seiner Karriere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Lee (Chen Zhen) Nora Miao (Yuan Le-erh) James Tien (Fan Chun-hsia) Robert Baker (Petrov) Ping-Ao Wei (Übersetzer Wu) Riki Hashimoto (Hiroshi Suzuki) Fu Ching Chen (Chao) Originaltitel: Fist of Fury Regie: Lo Wei Drehbuch: Lo Wei, Lo Wei, Bruce Lee Kamera: Ching-Chu Chen Musik: Joseph Koo, Wang Fu-Ling Altersempfehlung: ab 18

