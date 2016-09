Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Gulpen-Wittem NL 2016 HDTV Merken Als je niet uit Limburg komt, kun je je dan wel thuisvoelen in een dorp als Wahlwiller, in de gemeente Gulpen-Wittem? Wim Hendriks is het levende bewijs. Snel na de verhuizing organiseert hij, samen met zijn vrouw, een nieuw fenomeen: de wijnfeesten. Nu zijn vrouw is overleden, heeft hij veel steun aan het dorp. Met zijn wijngaard is hij inmiddels een onmisbaar deel geworden van de gemeenschap. Henk ontmoet hem op de dag van de processie in het dorp. Hoe is zijn leven nu zijn vrouw is overleden? En hoe vangt het dorp hem op? Wim laat Henk een speciale plek zien op de wijngaard. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kefah Allush, Mirjam Bouwman, Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Hella Van der Wijst Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde