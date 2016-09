Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Gulpen-Wittem NL 2016 HDTV Merken Als Ruud Cremers op zijn veertiende hoort dat hij suikerziekte heeft, besluit hij niet bij de pakken neer te gaan zitten. Hij gaat wielrennen. Als echte Gulpenaar bedwingt hij samen met zijn broer het Limburgse heuvelland. Hij zal en moet laten zien dat je met suikerziekte ook kunt sporten. En hij heeft talent: hij fietst nu bij Novo Nordisk, een team dat alleen bestaat uit wielrenners met suikerziekte. Maar de suikerziekte is niet de enige hobbel die hij moet nemen. Vorig jaar kreeg Ruud te maken met zijn grootste uitdaging tot nu toe. Henk zoekt hem op en maakt met Ruud een ommetje op de fiets. Op de bank ontmoet Bert pater Jos van Passen, die in het klooster van Wittem woont en werkt. Ook ontmoet Bert de rasechte Limburger Ruud Verhoeven. Ruud dacht ooit priester te worden, maar gaat nu als liedjesschrijver en ambtenaar van de burgerlijke stand door het leven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mirjam Bouwman, Hella Van der Wijst, Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Kefah Allush Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde