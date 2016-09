Niederlande 1 21:25 bis 22:10 Sonstiges Smaakt naar meer NL 2016 HDTV Merken André van Duin beschouwt samen met de afvaller van de week, BBF's (Bekende Bakfans) en kijkers de voorbije Heel Holland Bakt-aflevering na. Wat vonden HHB-fans van de afgelopen aflevering? Wat ging er mis bij de afvaller? Waarom werd juist die ene kandidaat Meesterbakker en wie ging met de hakken over de sloot naar de volgende aflevering? Verder is er ruimte voor extra materiaal. Sociale media spelen een grote rol in Smaakt naar meer. Fans krijgen wekelijks bakopdrachten voorgeschoteld. De meest opvallende (mis)baksels komen - samen met de maker - langs in de studio. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Smaakt naar meer