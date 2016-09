Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Tussen Kunst en Kitsch Mu.ZEE Oostende NL 2016 HDTV Merken Vanuit Mu.ZEE in het Belgische Oostende taxeert expert Lars Gude een bijzonder zakhorloge. Het horloge was van een adellijke vriendin van de huidige eigenaar. Zij raakten als Nederlanders bevriend in de tijd dat zij beiden in Brugge woonden. Bij haar overlijden regelde hij alles en als dank kreeg hij dit exclusieve zakhorloge. Alleen de rijkeren konden zich in de achttiende eeuw een dergelijk meesterstuk veroorloven. Verder een Christusfiguur uit de dertiende eeuw. Dit corpus komt uit een erfenis en stond altijd in de porseleinkast van de huidige eigenaren. Zij weten er verder niets van. Expert Jan Beekhuizen vertelt dat het om een zeer zeldzaam beeld gaat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Frits Sissing Originaltitel: Tussen kunst en kitsch Regie: Han Budding

