Niederlande 1 12:45 bis 14:00 Sonstiges NOS Journaal NL 2016 HDTV Merken Persconferentie JIT: Het Joint Investigation Team (JIT) de resultaten van zijn onderzoek naar de MH17. Het gaat over twee vragen: welk wapen was het, en wat was de precieze locatie? En mogelijk nog meer informatie over de schuldvraag. Belangrijk voor de vervolgvragen met betrekking tot het strafrechtelijk onderzoek. Het NOS Journaal op NPO 1 start woensdag eerder dan gebruikelijk, om 12.45 uur, met het laatste (sport)nieuws. Om 13.00 uur is live de persconferentie van het Joint Investigation Team in Nieuwegein te volgen. Hier presenteren hoofofficier van justitie Fred Westerbeke en Wilbert Paulissen, hoofd van de landelijke recherche, de voorlopige resultaten van het strafrechtelijk onderzoek. Ook zijn vertegenwoordigers van Oekraïne, België, Australië en Maleisië aanwezig; dit zijn de landen die samen met Nederland deel uit maken van het JIT. Verslaggever Martijn Bink is in Nieuwegein en Astrid Kersseboom presenteert de televisie-uitzending vanuit de studio in Hilversum, waar jurist Geert-Jan Knoops te gast is. Ook schakelen we met onze correspondent in Moskou en zijn we in Den Haag om politieke reacties te halen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Astrid Kersseboom Originaltitel: NOS Journaal

