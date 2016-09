Niederlande 1 11:15 bis 12:00 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Met: Hij loopt carnavalsoptochten, stille tochten, is begaan met iedereen en mag zich al 49 jaar de Engel van Maastricht noemen. Zijn naam is Matt Hardy. * Jon van Eerd is geboren en getogen in Maastricht en hij start binnenkort zijn nieuwe theatervoorstelling 'Harrie let op de kleintjes'. * In de keuken staat Antoine Hermans. Hij maakt "Zure zult" van mossel met mousse van grotchampignon, een krokantje van Geulhemmer Grottenham en saus van basilicum met Limburgse witte wijn. * De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar is een in de negentiende eeuw opgericht mannenkoor uit Maastricht, met een uitgebreid repertoire. Drie leden van de vereniging zitten aan tafel. * Huisarts dokter Ted van Essen is er ook weer bij. Hij vertelt ons alles over stoflongen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sybrand Niessen, Martine van Os Originaltitel: Tijd voor MAX