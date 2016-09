History 03:45 bis 04:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Verkehrschaos USA 2013 Stereo 16:9 Merken Den Harrisons wird ein Brief angeboten, der aus dem Wrack des United Airlines Fluges 736 geborgen wurde. Dann sieht sich Rick ein paar Stücke der Feuerlöschausrüstung vom Passagierschiff Queen Mary an. Als das Verkehrschaos auf dem Parkplatz das Geschäft behindert, reagiert Rick, indem er Chumlee endlich mehr Verantwortung überträgt - allerdings nur für den Parkplatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12