History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Alte Äxte fällen gut USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Louisiana muss Shelbys Jetboot unbedingt repariert werden. Aus diesem Grund muss er Baumstämme finden, um einen neuen Motor bezahlen zu können. Bei Rygaard in Washington geht Gabe ein Risiko ein, als er einen altgedienten Holzfäller einstellt. In Alaska kämpft das Papac-Team gegen die Elemente, doch diesmal könnte es zu viel für sie werden. Um den hartnäckigen "Gump"-Baumstamm zu fällen, geht die Chapman-Crew in Florida bis zum Äußersten. Unterdessen kehrt in Wyoming der furchtlose Anführer der Zitterkopfs zur Arbeit zurück und alle Mitarbeiter sind zur Stelle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12

