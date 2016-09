History 17:20 bis 18:05 Dokusoap Überleben im Sumpf Piraten des Bayou USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Team ist einem dreisten, einäugigen Alligator auf der Spur, hinter dem es schon seit Jahren her ist. Ein anderer Jäger muss alleine jagen gehen und bekommt es mit dem aggressiven Alligatorbullen zu tun, der seine Leinen zerstört und seine Haken verbogen hat. Währenddessen will ein weiteres Team einen Alligator zur Strecke bringen, der ständig Köder von ihren Leinen stiehlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp People Altersempfehlung: ab 12