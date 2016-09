National Geographic Wildlife 15:20 bis 16:05 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Riesen in Rage USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ob winzige Helden oder riesige Räuber - wilde Tiere sorgen immer wieder für Nervenkitzel pur. So verjagt eine französische Bulldogge in einer scheinbar ausweglosen Lage drei Schwarzbären. Ein Katzenbaby gerät mitten in den dichtesten Straßenverkehr, schafft es aber zum Glück, sich zu retten, und ein Seelöwe beeindruckt mit einer schier unglaublichen Widerstandskraft. Bei "Tiere außer Rand und Band" stehen u.a. Kämpfe zwischen lebensgefährlichen Raubtieren, tödliche Fallen und beklemmende Hinterhalte auf dem Programm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild