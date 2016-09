National Geographic Wildlife 11:15 bis 12:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Oscar, Luna and Ginger USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die britische Schauspielerin Rhona Mitra lebt in Venice und kennt sich mit Hunden bestens aus. Bereits als Kind kümmerte sie sich liebe- und verständnisvoll um ihre vierbeinigen Freunde. Allerdings kommt sie nun mit ihrer Französischen Bulldogge nicht zurecht. Oscar, so der Name des siebenjährigen Rüden, war bislang relativ pflegeleicht. Doch seit er Rhona bei einem Dreh in Südafrika begleitet hat, legt er ein ziemlich aggressives Verhalten an den Tag. Damals wurde er im Hotel von einem Pit Bull angegriffen. Rhona möchte Oscar helfen, doch sie weiß nicht wie. Sie bittet Cesar Millan um Rat. Der Hundeflüsterer kümmert sich außerdem um Ginger und Luna, zwei Hunde, die Lisa und Paul Diaz aus einem Tierheim gerettet haben. Die beiden Tiere sind die besten Freunde, und in Gingers Gegenwart verliert Luna ihre sonstige Scheu. Gegenüber Lisa und Paul zeigt sich Luna allerdings weiterhin extrem ängstlich. Ob Cesar Millan den Diaz und ihren Hunden helfen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer