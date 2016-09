National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Wasserscheue Molly USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Normalerweise braucht der Cirque du Soleil Cesars Hilfe nicht. Doch diesmal haben einige Artisten des kanadischen Kult-Zirkus' Probleme mit ihren vierbeinigen Freunden. Fluffy, ein Malteser, kann es nicht ausstehen, an der Leine zu gehen. Sobald sie ihm umgelegt wird, stellt er sich tot. Oder Kuma, ein American Eskimo. Er mag keine Besucher und fängt furchtbar an zu bellen, wenn sich jemand nähert, der auch nur halbwegs unbekannt sein könnte. Schließlich ist da noch Molly, ein kanadischer Retriever. Das Tier hat panische Angst vor Wasser. Cesar Millan steht vor einer Reihe schwieriger Aufgaben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 270 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 150 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 150 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 150 Min.