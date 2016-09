National Geographic 23:30 bis 00:20 Dokumentation Drogen im Visier Hardcore Heroin USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa liegt das landesweit größte Anbaugebiet von Schlafmohn. In einem komplexen synthetischen Prozess wird daraus in illegalen Laboren Heroin hergestellt und anschließend von Drogenkurieren - zu Fuß oder im Pick-up - in die USA geschmuggelt. Wenn ihnen nicht die DEA einen Strich durch die Rechnung macht: Allerding ist eine lückenlose Überwachung der über 3.000 Kilometer langen mexikanisch-amerikanischen Grenze selbst für die Profis so gut wie unmöglich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.