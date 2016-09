National Geographic 19:15 bis 20:10 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Zum Abschuss freigegeben CDN 2010 2016-09-29 14:10 Dolby 16:9 HDTV Merken 1. September 1983: Flug 007 der Korean Airlines befindet sich mit 269 Passagieren an Bord über dem Japanischen Meer. Um auf der letzten Etappe des Marathon-Flugs von New York nach Seoul Treibstoff zu sparen, holen die Piloten die Erlaubnis ein, auf eine größere Flughöhe gehen zu dürfen. Doch kaum ist die Maschine dort angekommen, fällt plötzlich der Kabinendruck ab, die Boeing 747 gerät außer Kontrolle und schlägt auf der Meeresoberfläche auf. Die Umstände deuten auf einen Abschuss hin - und mit einigem Zögern meldete die sowjetische Nachrichtenagentur TASS, dass die "Spionagemaschine" den sowjetischen Luftraum verletzt habe und deshalb zerstört worden sei. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges droht der Abschuss das Klima zwischen den Supermächten UdSSR und USA weiter zu verschlechtern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Denis Akiyama (Captain - Flight 007) Cecil Law (First Officer - Flight 007) Jordan Andonov (Fighter Pilot Osipovich) Allen Keng (Air Traffic Controller) Robert B. Kennedy (Caj Frostell) Michael Luckett (Russian Soldier) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: George D'Amato Drehbuch: Armen Kazazian Musik: Anthony Rozankovic