National Geographic 17:35 bis 18:25 Dokumentation Yukon Gold Zum Greifen nahe CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Schon früh in der Schürf-Saison müssen sich die Goldsucher durch harten Boden quälen, um an Gold zu kommen. Ken hat Liquiditätsprobleme: Er muss sich entscheiden, ob er seine Leute bezahlt oder seine Schulden begleicht. Big Al wiederum riecht geradezu, dass Gold im Boden ist. Doch technische Probleme machen es ihm unmöglich, danach zu graben. Dennis muss dringend Gold für 10.000 Dollar aus der Erde schürfen, um ein defektes Teil seiner Ausrüstung zu ersetzen, sonst droht ihm das komplette Aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Gold