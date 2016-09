National Geographic 09:50 bis 10:40 Dokumentation Mega-Bauwerke Das größte Zelt der Welt USA, GB, NZ 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Nursultan Nasarbajew, der Präsident von Kasachstan, hat Großes vor: In Astana, der nagelneuen Hauptstadt des zentralasiatische Steppenstaates, soll ein gigantischer Entertainmentkomplex entstehen. Keine leichte Aufgabe, da nicht zuletzt die klimatischen Verhältnisse in der Stadt extrem sind. Im Sommer herrschen Durchschnittstemperaturen von rund 40 Grad im Schatten - und im Winter sinkt das Thermometer auch schon mal auf unglaubliche minus 40 Grad. Doch Architekturgenie Sir Norman Foster wusste eine Antwort auf die enormen Herausforderungen von Astana. Der Brite, der bereits für die Umgestaltung des Berliner Reichsstagsgebäudes verantwortlich zeichnete, formulierte einen spektakulären Entwurf: eine 150 Meter hohe Konstruktion aus sonnendurchlässigem Kunststoff als neues Wahrzeichen der Stadt - das größte Zelt der Welt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Megastructures