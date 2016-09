National Geographic Wildlife 05:45 bis 06:30 Dokumentation Expedition Wild Monster Wolf USA 2013 2016-09-29 23:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Was steckt hinter den Gerüchten über das ungewöhnliche Verhalten der Wölfe auf Vancouver Island? Casey Anderson durchstreift Kanadas wilde Westküste auf der Suche nach Hinweisen. Er beginnt seine Reise im malerischen Küstenort Tofino. Hier hatten die Menschen schon immer Probleme mit Wölfen: Sie töten Haustiere, verhalten sich aggressiv, zeigen immer weniger Scheu vor Menschen und machen sogar in der Stadt Jagd auf Beutetiere. Ein Gerücht besagt, dass es sich in Tofino nicht um gewöhnliche Wölfe handele. Vielmehr sei es eine Art "Monster-Wölfe". Casey fragt sich, ob es sich überhaupt um Wölfe handelt. Um Licht ins Dunkel zu bringen, reist er Richtung Norden, tief hinein nach British Columbia, zum abgeschiedenen Great Bear Rainforest. In dieser Wildnis verfolgt und beobachtet er die so genannten fischenden Wölfe, die vielleicht wildeste und genetisch ursprünglichste Wolfsart der Welt. Zum Abschluss findet er in einem Wolfsreservat in New Mexiko Hinweise zur Beantwortung seiner Fragen. Als er endlich Klarheit hat, fährt er zurück nach Tofino, um ein für allemal zu beantworten, ob es sich bei den Tofino-Wölfen um Wölfe, Monster oder vielleicht eine Mischung aus beiden handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expedition Wild