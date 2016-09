Disney Cinemagic 03:30 bis 05:00 Komödie Beverly Hills Chihuahua USA 2008 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Regisseur Raja Gosnell ('Scooby Doo', 'Deine, meine, unsere') dirigiert seine munteren Vierbeiner mit viel Witz und Computeranimation durch ein atemberaubend amüsantes Abenteuer. Beste Familienunterhaltung - nicht nur für Hundefans!Die verwöhnte Chihuahua-Dame Chloe braucht in Beverly Hills auf keinen Luxus verzichten. Als ihre steinreiche Besitzerin Vivian verreisen muss, soll sich deren Nichte Rachel um sie kümmern. Allerdings plant diese gerade einen Spontanurlaub in Mexiko und nimmt das verzogene Hündchen einfach mit. Dort macht sich Chloe selbstständig und landet in der rauen Welt der Straßenköter. In Polizeihund Delgado trifft sie einen Freund, der allen Gefahren trotzt und sie nach Beverly Hills zurückbrigen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Piper Perabo (Rachel Ashe Lynn) Manolo Cardona (Sam Cortez) Jamie Lee Curtis (Tante Viv) José María Yazpik (Vasquez) Maury Sterling (Rafferty) Jesús Ochoa (Ramirez) Ali Hillis (Angela) Originaltitel: Beverly Hills Chihuahua Regie: Raja Gosnell Drehbuch: Analisa LaBianco, Jeffrey Bushell Kamera: Phil Meheux Musik: Heitor Pereira