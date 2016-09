Disney Cinemagic 15:50 bis 17:05 Trickfilm Susi und Strolch USA 1955 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die charmante Cockerdame Susi lebt in einem liebevoll behüteten Zuhause. Als allerdings eines Tages Tante Sarah mit den heimtückischen Katzen Si und Am zum Babysitten kommt, sind für Susi die harmonischen Zeiten vorbei. Sie reißt aus und trifft den frechen Vagabunden Strolch. Bei einem unvergesslichen romantischen Spaghettiessen kommen sich die beiden näher und gemeinsam mit Strolch lernt Susi das abenteuerliche und ungebundene Leben auf der Straße kennen. Doch auf Susi wartet ein zu Hause und eine Familie, die sie beschützen muss. Auf den ersten Blick haben Susi, eine vornehme Cockerspaniel-Dame, und der Straßenhund Strolch nur wenig gemeinsam. Als Susis Besitzer aber ein Baby bekommen, fühlt diese sich allein gelassen und wendet sich Hilfe suchend an Strolch. Der zeigt ihr das abenteuerliche und ungebundene Leben auf der Straße. Im Hinterhof eines italienischen Restaurants kommt sich das Hundepaar schließlich näher. Doch auf Susi warten ein Zuhause und eine Familie, die sie beschützen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lady and the Tramp Regie: Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde Geronimi Drehbuch: Erdman Penner, Joe Rinaldi, Ralph Wright, Don DaGradi Musik: Oliver Wallace, Sonny Burke, Peggy Lee