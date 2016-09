Disney Cinemagic 05:35 bis 06:50 Abenteuerfilm Überraschend unsichtbar USA 2015 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Schwestern Cloe und Molly könnten unterschiedlicher nicht sein: während Molly ein Sport-Ass ist und zu den beliebtesten Mädchen der Schule gehört, ist Cleo ein wahres Wissenschafts-Wunder. Durch ihre introvertierte Art steht sie allerdings seit jeher im Schatten ihrer großen Schwester Molly. Eines Tages gerät eines von Cloes wissenschaftlichen Projekten außer Kontrolle und führt dazu, dass Molly unsichtbar wird! Für die Schwestern beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit - sie müssen zusammenarbeiten, um ein Gegenmittel zu finden, sonst droht Molly für immer unsichtbar zu bleiben! Sie sind verwandt und doch trennen die beiden Welten. Die Schwestern Cleo und Molly könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Molly ein Sport-Ass ist und zu den beliebtesten Mädchen der Schule gehört, ist die introvertierte Cleo ein wahres Wissenschafts-Wunderkind. Seit jeher fühlt sie sich im Schatten ihrer großen Schwester Molly unsichtbar. Als Cleos wissenschaftliches Projekt durch einen Zufall außer Kontrolle gerät, bringt das den Alltag der ungleichen Schwestern gehörig durcheinander. Durch einen unglücklichen Zufall kommt Molly mit einer mysteriösen Substanz in Kontakt, die sie unsichtbar werden lässt und das genau an dem Tag, an dem sie die Chance bekommt, ein College-Stipendium als Lacrosse-Spielerin zu ergattern. Die einzige Lösung: Cleos muss sich als Molly ausgeben und in das populäre Leben ihrer Schwester eintauchen. Die beiden müssen jetzt an einem Strang ziehen: Es bleiben nur noch wenige Stunden, sonst droht Molly für immer unsichtbar zu bleiben. Bei ihrem gemeinsamen Wettlauf gegen die Zeit wird den Schwestern bewusst, wie es ist, in der Haut der anderen zu stecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rowan Blanchard (Cleo) Paris Berelc (Molly) Karan Brar (George) Rachel Crow (Nikki) Austin Fryberger (Coug) Will Meyers (Carter) Alex Désert (Mr. Perkins) Originaltitel: Invisible Sister Regie: Paul Hoen Drehbuch: Billy Eddy, Matt Eddy, Jessica O'Toole, Amy Rardin Kamera: Suki Medencevic Musik: Deborah Lurie