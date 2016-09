ARTE 20:15 bis 21:50 Drama Zwischen Welten D 2014 2016-10-05 01:35 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Bundeswehrhauptmann Jesper ist in Afghanistan stationiert und mit dem afghanischen Dolmetscher Tarik befreundet. Als Tarik seine von den Taliban bedrohte Schwester Nala in den Stützpunkt der Deutschen bringen will, geraten sie in einen Hinterhalt. Gegen den Befehl seiner Vorgesetzten bringt Jesper die verletzte Nala ins deutsche Militärkrankenhaus. Dabei gerät die Situation außer Kontrolle. – Regisseurin Feo Aladags hat ihr authentisches Kriegsdrama an Originalschauplätzen in Kundus und Masar-i-Scharif gedreht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ronald Zehrfeld (Jesper) Mohsin Ahmady (Tarik) Saida Barmaki (Nala) Salam Yousefzai (Haroon) Burghart Klaußner (Oberst Haar) Felix Kramer (Oli) Pit Bukowski (Teckl) Originaltitel: Zwischen Welten Regie: Feo Aladag Drehbuch: Feo Aladag, Matthias Kock, Judith Kaufmann Kamera: Judith Kaufmann Musik: Karim Sebastian Elias, Jan A.P. Kaczmarek Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 296 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 81 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 66 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 61 Min.