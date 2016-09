ARTE 14:00 bis 15:50 Drama Bill McKay - Der Kandidat USA 1972 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als erfolgreicher Anwalt setzt sich Bill McKay engagiert für den Umweltschutz ein. Als Freunde ihm vorschlagen, bei den Senatswahlen in Kalifornien für die Demokraten zu kandidieren, zögert er zunächst, lässt sich aber dann auf eine Kandidatur ein und begibt sich in die politische Arena, vor allem aber in die Maschinerie der Wahlkampfmechanismen. Da sein Vater John J. McKay der amtierende Gouverneur des Staates Kalifornien ist, kennt er das Milieu, aus dem er sich aber bislang bewusst herausgehalten hat. Die Beziehung zu seinem Vater ist eher distanziert. Bill stellt zwei Bedingungen für seine Kandidatur: Er sagt immer, was er will, und sein Vater wird aus der Wahlkampagne herausgehalten. Da er seine Überzeugungen und Ideen kämpferisch und auf eine sehr authentische Weise vertritt, gewinnt er schnell das Vertrauen der Wähler und ihre Zustimmung. Sein Gegner Crocker Jarmon ist ein altgedienter und mit allen Wassern gewaschener Berufspolitiker, der die Ränkespiele und Manipulationsmechanismen perfekt beherrscht. Als es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten kommt, lässt Bill sich darauf ein, dass sein Vater und seine Wahlkampfmanager doch noch eine klassische Wahlkampagne starten. Zunächst sieht es so aus, als würde er dadurch Anhänger verlieren, zumal sich die Presse auf ihn stürzt, was sein Gegner geschickt zu nutzen weiß. Aber Bill McKay gibt nicht auf ... Spannend erzählte Analyse amerikanischer Wahlkampfmethoden mit einem brillanten Robert Redford zwischen persönlicher Überzeugung und politischer Opportunität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (Bill McKay) Peter Boyle (Marvin Lucas) Melvyn Douglas (John J. McKay) Don Porter (Jarmon) Allen Garfield (Howard Klein) Karen Carlson (Nancy McKay) Michael Lerner (Paul Corliss) Originaltitel: The Candidate Regie: Michael Ritchie Drehbuch: Jeremy Larner Kamera: Victor J. Kemper Musik: John Rubinstein

