Disney XD 17:45 bis 18:05 Trickserie The Super Hero Squad Show Planet Hulk USA 2009 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Hulk landet auf dem Planeten Sakaar und befreundet sich mit dem insektenartigen Schlingel Miek. Sie werden gefangen genommen, nachdem Hulk ein Gas voller Nanoroboter inhaliert hat, die sein Gehirn angreifen und ihn damit auf Knopfdruck kampfunfähig machen sollen. Red King, der Herrscher des Planeten, zwingt Miek in der Arena als Gladiator gegen den mächtigen Korg anzutreten. Hulk hilft seinem Freund und besiegt Korg. Nachdem er die Nanoroboter los geworden ist und Red King besiegt hat, wird Hulk zum König von Sakaar ernannt.Auf der Erde geht der erfolglos Kampf gegen die Vereisung weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Super Hero Squad Show