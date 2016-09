Disney XD 09:45 bis 10:05 Trickserie Paket von X Das Fleischbällchen-Monster / Schlauheit aus dem Schlüpfer USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Als Dan versucht die Hafen-Fress-Fest Trophäe zu gewinnen, erweckt er versehentlich ein Fleischbällchen-Monster, das in der Stadt Amok läuft. (b) Dan trägt eine, als Paket gelieferte, Hirnverbessernde Unterhose, mit der er die Pechsträhne der East Iron High beim Academithon bricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Devin Bunje, Nick Stanton, Tom Krajewski