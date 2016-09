AXN 23:20 bis 00:15 Krimiserie Dexter Kein guter Tag USA 2010 16:9 Merken Dexters Schwester Debra gelingt es, neue Beweise im Santa-Muerte-Fall zu finden. Zur selben Zeit werden Dexter und Lumen von einem unerwarteten Gast überrascht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter) Jennifer Carpenter (Det. Debra Morgan) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Sgt. Angel Batista) C. S. Lee (Vincent Masuka) James Remar (Harry Morgan) Desmond Harrington (Det. Joseph 'Joey' Quinn) Originaltitel: Dexter Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Lauren Gussis Kamera: Romeo Tirone Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18