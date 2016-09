AXN 22:35 bis 23:20 Serien The Firm Kapitel 20 USA, CDN 2012 16:9 Merken Mitch und sein Team tun sich schwer, eine wirksame Verteidigungsstrategie im Fall des Patrick Walker zu entwickeln und sehen sich gezwungen, die Jury vorerst ohne Schlachtplan auszusuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Lucas (Mitch McDeere) Molly Parker (Abby McDeere) Callum Keith Rennie (Ray McDeere) Juliette Lewis (Tammy) Natasha Calis (Claire McDeere) Geoff Pierson (Richter Ken Walsh) Gianpaolo Venuta (Joey Morolto Jr.) Originaltitel: The Firm Regie: Lynne Stopkewich Drehbuch: Lukas Reiter, Jamie Gorenberg, Vincent Angell Kamera: Miroslaw Baszak, Adam Swica Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16

