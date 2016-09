AXN 21:50 bis 22:35 Serien The Firm Kapitel 19 USA, CDN 2012 16:9 Merken Mitch muss alle Register ziehen, um zu verhindern, dass ein aggressiver Staatsanwalt kompromittierende Ereignisse aus der Vergangenheit seines Mandanten aufdeckt. Abby muss indes für sich entscheiden, ob sie mit Morolto Junior zusammenarbeiten will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Lucas (Mitch McDeere) Molly Parker (Abby McDeere) Callum Keith Rennie (Ray McDeere) Juliette Lewis (Tammy) Natasha Calis (Claire McDeere) Paulino Nunes (Louis Coleman) Gianpaolo Venuta (Joey Morolto Jr.) Originaltitel: The Firm Regie: David Straiton Drehbuch: Lukas Reiter, Peter Noah, Jonathan Shapiro Kamera: Miroslaw Baszak, Adam Swica Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16