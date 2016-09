AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Der Russe GB 2009 16:9 Merken Vier Jahre lang wurde Lucas North von Oleg Darshavin in russischer Gefangenschaft gepeinigt. Ausgerechnet dieser Russe taucht nun in London auf und informiert Lucas über einen Terrorangriff einer sudanesischen Gruppe in der britischen Hauptstadt. Genaue Details gibt er allerdings nicht preis, dafür fordert er einen hohen Preis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hermione Norris (Ros Myers) Miranda Raison (Jo Portman) Richard Armitage (Lucas North) Shazad Latif (Tariq Masood) Genevieve O'Reilly (Sarah Caulfield) Brian Protheroe (Samuel Walker) Gerard Murphy (Boris Gulyanov) Originaltitel: Spooks Regie: Sam Miller Drehbuch: David Farr Kamera: Giulio Biccari Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16