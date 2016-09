AXN 11:45 bis 12:35 Actionserie Sea Patrol Lösegeld AUS 2010 16:9 Merken Die Crew der Hammersley genießt ihren Aufenthalt an Land. Durch einen Zufall lernt Kate die kleine Mia und deren Mutter Fiona kennen. Kurz drauf hört sie die Mutter laut um Hilfe schreien: Ihre Tochter wurde entführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kirsty Lee Allan (Rebecca "Bomber" Brown) Danielle Horvat (Jessica 'Gap Girl' Bird) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Di McElroy, Jeff Truman Musik: Les Gock, Dinesh Wicks, Anthony Ammar, Adam Gock Altersempfehlung: ab 12