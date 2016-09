Syfy 22:40 bis 23:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Verrat, Glaube und gewaltiger Fluss USA 1998 Stereo 16:9 Merken Der Krieg mit dem Dominion macht sich in Materialengpässen bemerkbar. So kann Chief O'Brien (Colm Meaney) Captain Siskos (Avery Brooks) Befehl nicht ausführen, den defekten Gravitationsstabilisator austauschen. Es ist kein neuer lieferbar. Doch um die Defiant wieder einsatzfähig zu machen, lässt sich der Chief auf einen windigen Tauschhandel ein. Währenddessen fliegt Odo (Rene Auberjonois) zu einem Treffen mit Gul Russol, von dem es hieß, er sei tot. Am Treffpunkt angekommen, wartet dann auch nicht Russol auf ihn, sondern der Vorta Weyoun (Jeffrey Combs). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Combs (WV-Six) Casey Biggs (Damar) Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Nicole de Boer (Lieutenant Ezri Dax) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Stephen L. Posey Drehbuch: David Weddle, Bradley Thompson Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12

