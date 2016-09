Syfy 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Killjoys Level 5 CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Dutch (Hannah John-Kamen) und John (Aaron Ashmore) sind Kopfgeldjäger in einem Sternensystem namens "The Quad". Nachdem sie einen gefährlichen Schmuggler gefangen genommen haben, bekommt John einen neuen Auftrag. Er soll seinen eigenen Bruder D'Avin (Luke Macfarlane) liquidieren. Dutch und John finden ihn rechtzeitig, bevor ein anderer Kopfgeldjäger seiner habhaft wird. Dann erhalten sie die Nachricht, dass der Haftbefehl gegen D'Avin aufgehoben wird, wenn sie einen wertvollen Mikrochip wiederbeschaffen, der der "Company", die das Sternensystem beherrscht, gestohlen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah John-Kamen (Dutch) Aaron Ashmore (John Jaqobis) Luke Macfarlane (D'Avin Jaqobis) Thom Allison (Pree) Morgan Kelly (Alvis) Sean Baek (Fancy Lee) Nora McLellan (Bellus Haardy) Originaltitel: Killjoys Regie: Chris Grismer Drehbuch: Michelle Lovretta, Michael Foster Musik: Trevor Yuile Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 301 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 86 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 71 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 66 Min.