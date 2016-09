Syfy 07:10 bis 08:40 SciFi-Film Invasion Roswell: Exterminators vs. Aliens USA 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die US-Army hatte 1947 in Roswell von der Öffentlichkeit unbemerkt ein UFO abgeschossen. Anschließend rief die Regierung heimlich die Eliteeinheit "Exterminators" ins Leben, um für eine Rückkehr der Aliens gewappnet zu sein. Doch die Außerirdischen ließen sich nicht mehr sehen, und so wurde die geheime Abwehreinheit wieder aufgelöst. 66 Jahre nach dem Roswell-Zwischenfall greifen die Aliens plötzlich doch die Erde an. Nun soll der ehemalige Teamleiter Patrick (Greg Evigan) die längst pensionierten Alien-Jäger erneut zusammentrommeln, um die Invasion aufzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Greg Evigan (Patrick) Denise Crosby (Linda) Daniel Hugh kelly (David) Stephen Billington (Burkis) John H. Francis (George) Clarence Smith (James) Mariana Stanisheva (Katherine) Originaltitel: Invasion Roswell Regie: Dave Flores Drehbuch: Jackson Stewart, Berkeley Anderson Kamera: Lorenzo Senatore Musik: Claude Foisy, Thomas Gallegos

