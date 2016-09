Syfy 05:45 bis 06:45 SciFi-Serie Torchwood In der Höhle des Löwen GB 2011 Stereo 16:9 Merken Das Torchwood-Team schafft es, sich Zugang zur Phicorp-Zentrale zu verschaffen und einen Computer mitzunehmen. Doch ein vorheriger Besuch Esthers (Alexa Havins) bei der Familie ihrer Schwester hat die Aktion verraten. Phicorp hat einen Killer losgeschickt, der den Torchwood-Leuten folgt und damit droht, sie umzubringen. Währenddessen hat eine konservative Politikerin mit ihrer "tot ist tot"-Kampagne Erfolg. Menschen, die eigentlich tot sein sollten, will sie in Lagern von den "echten" Lebenden separieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Mekhi Phifer (CIA Agent Rex Matheson) Bill Pullman (Oswald Danes) Alexa Havins (Esther Drummond) Kai Owen (Rhys Williams) Arlene Tur (Dr. Vera Juarez) Originaltitel: Torchwood Regie: Bill Gierhart Drehbuch: Jim Danger Gray, John Shiban Kamera: Nathaniel Goodman Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 16