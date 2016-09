Kinowelt 01:15 bis 02:45 Komödie Ladykillers GB 1955 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Oscar® Unter der Führung des gerissenen Professor Marcus nisten sich fünf Ganoven im abgelegenen Haus der schrulligen, aber gutmütigen alten Mrs. Wilberforce zur Untermiete ein. Dabei geben sie vor, ein Streicher-Quintett zu sein, das dringend Abgeschiedenheit und Ruhe für Übungsstunden braucht. In Wahrheit jedoch planen die Männer in aller Ruhe einen Überfall auf einen Geldtransport. Zur Überraschung aller geht ihr Plan auf und der Überfall gelingt reibungslos. Durch einen Zufall bekommt Mrs. Wilberforce jedoch das Geld zu sehen und findet heraus, mit wem sie es wirklich zu tun hat. Da sie fest entschlossen ist, die Polizei zu verständigen, gibt es für Marcus nur eine Lösung des Problems: Sie müssen die Lady töten. Doch haben sie alle ihre Vermieterin schon längst ins Herz geschlossen und niemand ist bereit ihr etwas anzutun. Ein Klassiker des berühmt-berüchtigten britischen Humors mit Alec Guinness und Peter Sellers. Das Original schlägt das 2004er-Remake der Coen-Brüder um Längen. Die großartige Laiendarstellerin Katie Johnson gewann für ihr Schauspieldebüt den British Academy Award in der Kategorie Beste britische Hauptdarstellerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alec Guinness (Professor Marcus) Peter Sellers (Harry ('Mr. Robinson')) Cecil Parker (Claude ('Major Courtney')) Herbert Lom (Louis (Mr. Harvey')) Danny Green (Pfannkuchen ('Mr. Lawson')) Katie Johnson (Mrs. Louisa Wilberforce) Jack Warner (Superintendent) Originaltitel: The Ladykillers Regie: Alexander Mackendrick Drehbuch: William Rose Kamera: Otto Heller Musik: Tristram Cary Altersempfehlung: ab 16