Kinowelt 21:45 bis 23:15 Liebesfilm Die Tochter meines besten Freundes USA 2011 16:9 Die Familien Ostroff und Walling, Nachbarn und gleichzeitig beste Freunde, wohnen einander direkt gegenüber am Orange Drive. Nach 5-jähriger Abwesenheit kehrt Tochter Nina Ostroff heim, um mit der Familie Thanksgiving zu feiern - oder eher, um sich von ihrer geplatzten Verlobung zu erholen. Die perfekte Gelegenheit für Nachbarssohn Toby Walling, um endlich Ninas Herz zu erobern. Doch die findet eindeutig mehr Gefallen an Tobys Vater David. Der Beginn einer pikanten Liaison, die das Familienleben und die langjährige Freundschaft der Nachbarn gehörig auf den Kopf stellt. Eine handfeste Affäre droht die enge Freundschaft zweier Familien zu zerstören. Sex, Betrug, Skandal statt "Stille Nacht, heilige Nacht" - der etwas andere Weihnachtsfilm und ein echtes Geschenk für alle "Dr. House"-Fans: Hugh Laurie glänzt in der Tragikomödie "Die Tochter meines besten Freundes" zusammen mit "Gossip Girl" Leighton Meester als Paar, das nicht sein darf. Perfekt ausbalancierte Unterhaltung zwischen Lachen und Weinen. Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (David Walling) Catherine Keener (Paige Walling) Oliver Platt (Terry Ostroff) Leighton Meester (Nina Ostroff) Adam Brody (Toby Walling) Alia Shawkat (Vanessa Walling) Allison Janney (Carol Ostroff) Originaltitel: The Oranges Regie: Julian Farino Drehbuch: Ian Helfer, Jay Reiss Kamera: Steven Fierberg Musik: Klaus Badelt, Andrew Raiher Altersempfehlung: ab 12