Kinowelt 20:15 bis 21:45 Fantasyfilm Geliebte Aphrodite USA 1995 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Oscar® 1 Golden Globe Sportreporter Lenny und Amanda haben einen Sohn adoptiert. Der kleine Max stellt sich mit der Zeit als wahres Wunderkind heraus, und das lässt Lenny keine Ruhe - er will die richtigen Eltern von Max finden. Er ist zunächst ziemlich enttäuscht, als er herausfindet, dass die ziemlich unterbelichtete Pornodarstellerin Linda Ash Max' wahre Mutter ist. Und doch fühlt sich Lenny auf merkwürdige Weise zu ihr hingezogen. Doch erst als er entdeckt, dass seine Frau ihn betrügt, traut er sich, zu seinen Gefühlen zu stehen - und löst damit ein heilloses Chaos aus. Der 25. Spielfilm von Woody Allen: eine hinreißende Großstadtkomödie mit einem Schuss griechischer Tragödie, so wunderbar wie Allens Klassiker "Der Stadtneurotiker" und "Manhattan". Mira Sorvino gewann für ihren Auftritt als naives Blondchen einen Oscar® als beste Nebendarstellerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Woody Allen (Lenny Weinrib) Mira Sorvino (Linda Ash) Helena Bonham Carter (Amanda Weinrib) F. Murray Abraham (Chorleiter) Claire Bloom (Amandas Mutter) Peter Weller (Jerry Bender) Olympia Dukakis (Iocaste) Originaltitel: Mighty Aphrodite Regie: Woody Allen Drehbuch: Woody Allen Kamera: Carlo DiPalma Musik: Dick Hyman Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 302 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 87 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 72 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 67 Min.