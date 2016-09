Kinowelt 18:45 bis 20:15 Familienfilm Der chaotische Elterntausch S 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der elfjährige Martin kann es gar nicht fassen: Das Mädchen, das im Flughafen vor ihm steht, sieht genauso aus wie er! Julia könnte seine Zwillingsschwester sein! Während Martin noch staunt, macht Julia bereits munter Pläne: Da sie nicht die geringste Lust hat, das Wochenende bei ihrer Mutter und ihrem Verlobten - und der zickigen neuen Schwester My - zu verbringen, überredet sie den verdutzten Martin, mit ihr die Flugtickets zu tauschen. Martins Vater wundert sich zwar, dass sein braver Sohn plötzlich Schimpfwörter benutzt und seine Begeisterung fürs Klavierspielen völlig verschwunden scheint. Aber um der Sache auf den Grund zu gehen, ist er viel zu nervös: Er will Martin seine neue Freundin vorstellen. Auch in Julias Familie schöpft niemand Verdacht: Julias Mutter ist zu sehr mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt, um sich über den plötzlichen Sinneswandel ihrer Tochter Gedanken zu machen, die sich bislang entschieden geweigert hat, ein rüschenbesetztes Kleid zu tragen. Doch als Martin erfährt, dass sein Vater wieder heiraten will, ist er entsetzt. Er hofft immer noch, dass seine Eltern sich wieder versöhnen. Am liebsten würde er sich sofort auf den Weg machen, aber Julia überredet ihn, noch eine Weile auszuhalten. Sie verspricht, dafür zu sorgen, dass alles wieder ins Lot kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Davin (Martin / Julia) Jørgen Langhelle (Torkel) Helena Af Sandeberg (Kicki) Torkel Petersson (Peter) Julia Ragnarsson (My) Leonard Goldberg (Joachim) Henny Moan (Großmutter) Originaltitel: Immediate Boarding Regie: Ella Lemhagen Drehbuch: Ella Lemhagen Kamera: Anders Bohman Musik: John Erik Kaada Altersempfehlung: ab 6