Kinowelt 13:10 bis 14:55 Komödie Don Camillos Rückkehr F, I 1953 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Don Camillo ist in seiner Heimatgemeinde angeeckt und wurde strafversetzt. Sein neuer Wirkungskreis ist eine Gemeinde hoch oben in den Bergen. Die Menschen dort verhalten sich abweisend und Don Camillo plagt das Heimweh. Doch unten im Tal ist auch nicht alles so, wie es einst war. Peppone, der kommunistische Bürgermeister, vermisst Don Camillo an allen Ecken und Enden, auch wenn er das nie zugeben würde. "Die Schelmenstreiche der Kontrahenten gehen einher mit liebevollen Charakterzeichungen. Fernandel und Gino Cervi konnten mit Recht ihren jeweiligen Filmruhm vergrößern." (Quelle: Kino.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fernandel (Don Camillo) Gino Cervi (Peppone) Édouard Delmont (Doktor Spiletti) Paolo Stoppa (Marchetti) Alexandre Rignault (Franceso 'Nero' Gallini) Thomy Bourdelle (Cagnola) Tony Jacquot (Don Pietro) Originaltitel: Il ritorno di Don Camillo Regie: Julien Duvivier Drehbuch: Julien Duvivier, René Barjavel Kamera: Anchise Brizzi Musik: Alessandro Cicognini Altersempfehlung: ab 12

