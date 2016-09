Kinowelt 11:30 bis 13:10 Actionfilm Chuck Norris: Der Gigant USA 1981 Nach der Erzählung von James Bruner 16:9 20 40 60 80 100 Merken Polizist Sean hat genug. Sein Boss legt ihn in Ketten und der Boss einer Dealer-Bande hat zwei seiner Freunde umgelegt. Er quittiert seinen Dienst und macht sich auf eigene Faust daran, den brutalen Gangstern das Handwerk zu legen. Hart, erbarmungslos und trotzdem selbstironisch - Chuck Norris in Bestform. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Sean Kane) Christopher Lee (Morgan Canfield) Richard Roundtree (Captain Stevens) Matt Clark (Tom McCoy) Mako (James Chan) Maggie Cooper (Heather Sullivan) Rosalind Chao (Linda Chan) Originaltitel: An Eye for an Eye Regie: Steve Carver Drehbuch: William Gray, James Bruner Kamera: Roger Shearman Musik: William Goldstein