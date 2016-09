Kinowelt 07:25 bis 08:55 Drama Peacock USA 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken John Skillpa lebt ein Doppelleben: für seine Nachbarn in der beschaulichen Provinzstadt Peacock ist er ein ruhiger Zeitgenosse und zuverlässiger Mitarbeiter in der Bank des Örtchens. Doch zu hause trägt John gerne Frauensachen und verwandelt sich dann in Emma, seine imaginäre Ehefrau, die ihm jeden Morgen das Frühstück bereitet und sich um den Haushalt kümmert. Als eines Tages ein Zug in Johns Garten crasht, entdecken die zur Hilfe eilenden Nachbarn Emma zum ersten Mal und halten sie tatsächlich für Johns Ehefrau. Johns Leben gerät dadurch völlig aus den Fugen. Er versucht mit allen Mitteln, zu vertuschen wer oder was Emma ist, während diese zeitgleich immer mehr die Kontrolle über ihn und sein Leben übernimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cillian Murphy (John/Emma Skillpa) Ellen Page (Maggie) Susan Sarandon (Fanny Crill) Josh Lucas (Officer Tom McGonigle) Bill Pullman (Edmund French) Keith Carradine (Ray Crill) Graham Beckel (Connor Black) Originaltitel: Peacock Regie: Michael Lander Drehbuch: Michael Lander, Ryan Roy Kamera: Philippe Rousselot Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 12

