13th Street 01:45 bis 02:35 Krimiserie Law & Order Mord aufgrund von Kosteneinsparungen USA 2000 Stereo 16:9 Merken Der Mord an einer Frau beschäftigt Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin). Der Verdacht fällt auf einen Obdachlosen, bei dem die Habe der Toten gefunden wird. Doch beim Verhör erfahren die Ermittler, dass der Verdächtige den wahren Mörder bei der Tat beobachtet hat. Schnell kann Brian Gallant (Anthony Thomas) festgenommen werden. Dieser neigt zu Gewaltausbrüchen und muss deswegen behandelt werden. Allerdings hatte die zuständige Behörde aus Kostengründen darauf verzichtet. Paul Donatelli (Ty Burrell), der Ex-Mann der Ermordeten, will, dass auch diese zur Verantwortung gezogen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Angie Harmon (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Abbie Carmichael) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Ty Burrell (Paul Donatelli) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Richard Dobbs Drehbuch: Dick Wolf, Barry Schindel Kamera: John Beymer Musik: Mike Post