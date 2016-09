13th Street 23:25 bis 00:15 Dokumentation Dead Again - Auf Mörderjagd Zum Tode verurteilt (2) USA 2014 Stereo 16:9 Merken Michele Wood, Joe Schillaci und Kevin Gannon gehen in diesem Fall Spuren nach, die dazu beitragen könnten, einen Mann vor der Hinrichtung zu bewahren, von dem die drei Star-Ermittler annehmen, dass er unschuldig ist. Aber was sie bei ihrer Suche finden, stellt so ziemlich alles infrage was sie bislang glaubten. Nur ein Gespräch mit dem Mann hinter Gittern kann ihren Wunsch, endlich die Wahrheit zu erfahren, befriedigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michele Wood (Michele Wood) Joe Schillaci (Joe Schillaci) Kevin Gannon (Kevin Gannon) Originaltitel: Dead Again Regie: Mike Sheridan Altersempfehlung: ab 16

